«Матрица 4» представила два игровых тизера

Создатели четвертой части «Матрицы» выпустили на сайте два тизера. Зритель может выбрать синюю или красную таблетку, чтобы посмотреть один из вариантов повествования.

Тизеры опубликованы на официальном сайте фильма «Матрица: Воскрешение». В конце каждого ролика сообщается, что скоро будет опубликован полноценный трейлер картины.

В четвертой части «Матрицы» зрители вновь увидят героя Киану Ривза, по сюжету предыдущего фильма Нео был убит. Пару ему составит актер Кэрри-Энн Мосс.

Сюжет фильма «Матрица: Воскрешение» пока держится в секрете. Режиссером картины выступила Лана Вачовски, а предыдущие части сестры Вачовски снимали в паре. Перемьера «Матрицы» намечена на 22 декабря.