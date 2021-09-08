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«Матрица 4» представила два игровых тизера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из тизера фильма «Матрица: Воскрешение»

Создатели четвертой части «Матрицы» выпустили на сайте два тизера. Зритель может выбрать синюю или красную таблетку, чтобы посмотреть один из вариантов повествования.

Тизеры опубликованы на официальном сайте фильма «Матрица: Воскрешение». В конце каждого ролика сообщается, что скоро будет опубликован полноценный трейлер картины.

В четвертой части «Матрицы» зрители вновь увидят героя Киану Ривза, по сюжету предыдущего фильма Нео был убит. Пару ему составит актер Кэрри-Энн Мосс.

Сюжет фильма «Матрица: Воскрешение» пока держится в секрете. Режиссером картины выступила Лана Вачовски, а предыдущие части сестры Вачовски снимали в паре. Перемьера «Матрицы» намечена на 22 декабря.

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