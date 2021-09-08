Глава «Лукойла» объяснил, почему нефти нельзя стоить выше $100

Рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель способен обрушить рынок, считает глава российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

«Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка», — сказал Аликперов в интервью газете «Коммерсант».

По его мнению, цена в 65–75 долларов комфортна для потребителей и поэтому участники ОПЕК+ пытаются сохранить ее на этом уровне благодаря регулированию объемов добычи.

Сейчас цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.

Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу.