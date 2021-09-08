Членов террористической группировки задержали в Омске

Силовики задержали в Омске членов террористической группировки, которые склоняли знакомых вступить в преступную структуру.

«Пресечена деятельность членов законспирированной радикальной террористической ячейки», – сообщил ТАСС представитель регионального управления ФСБ.

По информации ведомства, граждане одной из стран Азии пропагандировали в своем окружении терроризм, оправдывали его действие и склоняли знакомых вступить в ряды одной из международных террористических структур.

В отношении трех активных членов ячейки возбуждены уголовные дела. Остальных иностранцев, принимавших участие в деятельности группы, выдворят из России.