Лавров и его воздушный поцелуй стали героями нового флешмоба

Министр иностранных дел России стал героем нового флешмоба — пользователи TikTok берут старый ролик, где глава МИД шлет воздушный поцелуй, и представляют, что этот жест адресован им.

Видео с министром сопровождаются тегом #ПомахалМне. Девушки и парни показывают реакцию, как если бы Лавров послал воздушный поцелуй именно им. Чаще всего они удивляются и смущаются, и непременно машут в ответ.

Флешмоб был запущен 31 августа, он уже собрал более 6,5 миллиона просмотров в Сети.

Оригинальное видео с Лавровым снято в 2015 году на саммите БРИКС. По словам представителя МИД Марии Захаровой, министр иностранных дел отправил воздушный поцелуй южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.