«Единая Россия» инициирует отмену техосмотра для личных авто

«Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей, законопроект внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Фракция "Единой России" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — цитирует Турчака пресс-служба «ЕР».

По словам Турчака, действующие правила проведения техосмотра, принятые в 1994 году, морально устарели. «Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», — отметил он.

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра. По его словам, за безопасностью мотоцикла или автомобиля должен следить собственник.

По официальным данным, в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 миллионов машин — моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска транспортного средства.