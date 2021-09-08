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Канал «Россия» анонсировал девятый сезон «Склифосовского»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Девятую часть сериала «Склифосовский» покажут в новом телесезоне, дата премьеры еще не назначена, сообщила пресс-служба канала «Россия».

В девятом сезоне «Склифа» Олег Брагин устраивается участковым в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись.

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Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги, который этому очень рад и не скрывает, что хочет возобновить с Мариной отношения. А с Брагиным активно флиртует главврач поликлиники Сперанская.

Бывших коллег Брагина в новом сезоне тоже ждут приключения. Неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги и романтические приключения – все это будет происходить в здании главного института скорой помощи.

В новом телесезоне канала «Россия» зрителей ждут продолжения других известных сериалов. Среди них «Тайны следствия», «Холодные берега», «Баренцево море».


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