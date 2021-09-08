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Виктория Бекхэм насмешила подписчиков снимком Дэвида Бекхэма

Источник:
Sibnet.ru
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Супруга Дэвида Бекхэм Виктория опубликовала в Instagram фотографию мужа, где он отдыхает в бассейне со спущенными плавками.

В подписи к пикантной, но смешной фотографии Виктория Бекхэм пожелала всем хорошего дня. Подписчики оценили чувство юмора знаменитой пары.

В комментариях они написали, что выложить такое фото — это невероятный акт щедрости. Многие назвали Викторию Бекхэм суперагентом, который делится с фанатами жизнью кумира.

Фотография с оголенными ягодицами Дэвида Бекхэма собрала 1,3 миллиона лайков и больше 20 тысяч комментариев, став одной из самых популярных в профиле Виктории Бекхэм.

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