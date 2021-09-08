Виктория Бекхэм насмешила подписчиков снимком Дэвида Бекхэма

Супруга Дэвида Бекхэм Виктория опубликовала в Instagram фотографию мужа, где он отдыхает в бассейне со спущенными плавками.
В подписи к пикантной, но смешной фотографии Виктория Бекхэм пожелала всем хорошего дня. Подписчики оценили чувство юмора знаменитой пары.
В комментариях они написали, что выложить такое фото — это невероятный акт щедрости. Многие назвали Викторию Бекхэм суперагентом, который делится с фанатами жизнью кумира.
Фотография с оголенными ягодицами Дэвида Бекхэма собрала 1,3 миллиона лайков и больше 20 тысяч комментариев, став одной из самых популярных в профиле Виктории Бекхэм.
лачиновДа не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...
max5ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения
KolksasНе знаю ни одного знакомого который был счастлив и радовался жизни
corrector"Новые города построены для удобства жителей. Здесь есть современные заводы, которые с выгодой перерабатывают...