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Гигантская снежинка в парке у нового ЛДС в Новосибирске станет катком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/tereshkova_anna

Огромная площадка в виде снежинки, которая заинтересовала новосибирцев в строящемся парке у нового ЛДС, зимой будет превращаться в каток, сообщил пресс-центр мэрии.

Власти проверили, как идут работы в парке. Сейчас центральную площадку – гигантскую снежинку – оформляют тротуарной плиткой. Зимой эта зона будет заливаться под каток, там будут ставить елку.

«Стоимость (обустройства парка) – 442 миллиона рублей. Это большие деньги, но здесь очень много работ, связанных со строительством инженерных коммуникаций. На территории не было ни света, ни воды, ни дренажа: все это пришлось делать. Большой объем земляных работ, они уже практически закончены. Сейчас приступили к созданию твердых поверхностей», – сказал мэр Анатолий Локоть.

Он выразил надежду запустить этот парк летом следующего года, то есть раньше срока, указанного в проекте – по плану работы должны завершить в октябре 2022 года.

Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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