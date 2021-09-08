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Опубликован трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» опубликовала киностудия Metro-Goldwyn-Mayer, лента выйдет в прокат 1 октября.

В трейлере Уэнсдей и Пагсли проводят научные эксперименты, а потом случайно поджигают спортивный школьный зал.

После этого семейка Аддамс отправляется в путешествие, во время которого встречает эксцентричного дядю Фестера и нового злодея. Последний собирается разоблачить странности Аддамсов перед всем миром.

Режиссерами выступили Грег Трирнан и Конрад Вернон, а продюсерами — Даниэль Стерлинг и Элисон О’Брайен. Все они работали над первой частью мультфильма.

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