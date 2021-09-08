Опубликован трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2»

Новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» опубликовала киностудия Metro-Goldwyn-Mayer, лента выйдет в прокат 1 октября.
В трейлере Уэнсдей и Пагсли проводят научные эксперименты, а потом случайно поджигают спортивный школьный зал.
После этого семейка Аддамс отправляется в путешествие, во время которого встречает эксцентричного дядю Фестера и нового злодея. Последний собирается разоблачить странности Аддамсов перед всем миром.
Режиссерами выступили Грег Трирнан и Конрад Вернон, а продюсерами — Даниэль Стерлинг и Элисон О’Брайен. Все они работали над первой частью мультфильма.
лачиновДа не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...
max5ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения
KolksasНе знаю ни одного знакомого который был счастлив и радовался жизни
corrector"Новые города построены для удобства жителей. Здесь есть современные заводы, которые с выгодой перерабатывают...