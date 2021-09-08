НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ПФР объяснил ошибки при начислении пенсий

Источник:
Sibnet.ru
843 0
Фото: © Sibnet.ru

Ошибки в документах могут стать причиной некорректного начисления пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Например, в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. «Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)», — отметил в ПФР.

Россиянам советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и при необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

«Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно», — обратили внимание в фонде.

В ПФР также сообщили, что у граждан, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.

Еще по теме
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
Льготную ипотеку предложили давать только раз в жизни
Кудрин призвал сократить госсектор российской экономики
Майнеры стали распродавать жесткие диски после краха
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Золотодобывающую компанию обвинили в загрязнении красноярской реки
Грозы и град пообещали томичам
Крупнейший бассейн Новосибирска сдадут в следующем году
Машину с убитыми сурками обнаружили в Туве
Самое популярное
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Байкалу предрекли экологическую катастрофу
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
31
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
19
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
Sibnet.Ru