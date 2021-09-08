ПФР объяснил ошибки при начислении пенсий

Ошибки в документах могут стать причиной некорректного начисления пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Например, в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать. «Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)», — отметил в ПФР.

Россиянам советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и при необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

«Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно», — обратили внимание в фонде.

В ПФР также сообщили, что у граждан, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.