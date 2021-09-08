Байдена встревожила возможность России договориться с талибами

Россия и Китай попытаются достичь договоренности с движением «Талибан» (террористическая организация запрещена в России), пришедшим к власти в Афганистане, заявил президент США Джо Байден.

«У Китая есть настоящая проблема с «Талибаном». Поэтому они собираются попытаться выработать какую-то договоренность с боевиками, я уверен. Как Пакистан, как Россия, так и Иран», — цитирует ТАСС Байдена. По мнению американского президента, «они все пытаются понять, что им сейчас делать».

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай в ближайшее время признают «Талибан». Позднее он назвал талибов неизбежными союзниками в переговорах с Евросоюзом.

Совет Безопасности ООН внес талибов в террористический список в 2003 году, тогда же террористическим движение признал Верховный суд России. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов допустил, что Москва рассмотрит возможность исключения «Талибана» из списка, если это сделает СБ ООН.

В МИД отметили, что решение этого вопроса будет зависеть от действий боевиков, но подчеркнули, что Россия не будет с этим торопиться. В Кремле вопрос о пересмотре статуса талибов считают преждевременным.

В Госдепартаменте США заявили, что обсуждают вопрос признания «Талибана» со своими союзниками, но талибы должны «заслужить» легитимность. Для этого они должны уважать основные права афганского народа, в том числе права женщин, бороться с терроризмом, отказаться от репрессий и сформировать инклюзивное правительство.