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Полиция ответит за плохой надзор за подозреваемым в убийстве девочек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СК России возбудил уголовное дело о халатности после задержания в Кузбассе подозреваемого в убийстве двоих девочек, за плохой надзор за освободившимся из колонии мужчиной ответят местные полицейские.

Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске в понедельник и не вернулись. Они попали на камеры видеонаблюдения вместе с мужчиной. Его личность установили. После задержания он признался, что убил детей и показал, где находятся их тела.

Оказалось, что 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор.

До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был.

По факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (статья 293 УК РФ).

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