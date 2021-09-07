Вышел трейлер третьего сезона «Полового воспитания»

Netflix опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сериала «Половое воспитание», премьера состоится 17 сентября.

Второй сезон «Полового воспитания» завершился разладом отношений Отиса и Мэйв, хотя оба признались, что влюблены друг в друга.

В третьем сезоне всем становится известно о «секс-школе» Отиса. В школе появляется новый завуч, который пытается контролировать неугомонных учеников. Судя по трейлеру, героев ждет еще больше приключений, забавных ситуаций и уже более взрослых проблем.

Сериал «Половое воспитание» вышел в начале 2019 года. Он рассказывает о проблемах учащихся средней школы английского городка Мурдэйл. Девственник Отис очень скромный, но очень хорошо разбирается в вопросах секса и отношений, поскольку его мама сексолог. Он начинает помогать одноклассникам за деньги и становится популярным.