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Кудрин призвал сократить госсектор российской экономики

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия после кризиса 2008–2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — цитирует Кудрина РБК.

По его словам, среди десяти крупнейших российских компаний только четыре — частные. «Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием», — подчеркнул Кудрин.

Глава Счетной палаты полагает, что большинство российских компаний с государственным участием являются менее пластичными в плане управления. «Они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники», — пояснил он.

Кудрин подчеркнул, что государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры. По его словам, 97% всех поступлений в казну в период с 2017 по 2019 год обеспечили лишь 20 компаний, основной причиной чего было «слабое управление».

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