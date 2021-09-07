Расследовано дело попутчиков парня, которого застрелил полицейский

СК РФ завершил расследование дела о применении насилия к полицейскому – в этом конфликте в Мошковском районе Новосибирской области в прошлом мае погиб молодой человек.

28 мая инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить Toyota. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать. Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб.

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После публикации видео ЧП оказалось, что двое фигурантов дела осенью избили новосибирца из-за неправильной парковки, пострадавший опознал их.

Дело передано для утверждения обвинительного заключения, после этого его направят в суд. В зависимости от роли каждого новосибирцы обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, оскорблении представителя власти и разбое.