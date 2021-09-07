Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу

Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился в тайгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, ожидается, что президент вернется в Москву завтра к вечеру.

В последний раз Путин отдыхал в Сибири в марте 2020 года и катался на вездеходе. В июле 2013 года президент поймал на спиннинг 21-килограммовую щуку. В 2014 году он взял выходной в свой день рождения 7 октября и провел его в сибирской тайге.

Там же он отдыхал в марте 2017 года и августе 2018-го, совершал долгие пешие прогулки. Перед своим днем рождения в 2019 году президент также побывал в Сибири, где в компании Шойгу собирал грибы, проехал за рулем внедорожника по тайге и устроил пикник у костра.