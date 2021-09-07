НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
594 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин после визита на Дальний Восток взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился в тайгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, ожидается, что президент вернется в Москву завтра к вечеру.

В последний раз Путин отдыхал в Сибири в марте 2020 года и катался на вездеходе. В июле 2013 года президент поймал на спиннинг 21-килограммовую щуку. В 2014 году он взял выходной в свой день рождения 7 октября и провел его в сибирской тайге.

Там же он отдыхал в марте 2017 года и августе 2018-го, совершал долгие пешие прогулки. Перед своим днем рождения в 2019 году президент также побывал в Сибири, где в компании Шойгу собирал грибы, проехал за рулем внедорожника по тайге и устроил пикник у костра.

Еще по теме
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
Захарова заявила о финансировании Навального западными посольствами
Новый город Спутник построят рядом с Владивостоком
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Енот-блогер побывал в Иволгинском дацане в Бурятии
Опубликовано видео с места убийства девочек в Кузбассе
Расследовано дело попутчиков парня, которого застрелил полицейский
Больше половины новосибирских школьников решили связать жизнь с IT
Самое популярное
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
Последнюю трубу уложили в газопровод «Северный поток 2»
Депутат запустил дискуссию о возвращении зимнего и летнего времени
Электромобилям дадут поблажки на дорогах
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
22
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
19
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
19
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
17
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Sibnet.Ru