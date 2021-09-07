Енот-блогер побывал в Иволгинском дацане в Бурятии

Самый путешествующий енот в России по имени Витя посетил Иволгинский дацан в Бурятии, сообщается на его странице в Instagram.

Енот Витя побывал в Иволгинском Дацане и совершил священный круг Гороо (круг очищения и почитания). По словам хозяев питомца, возможно, он даже единственный в мире енот, кому выпала такая честь.

«Витенька покорил сердца служителей Иволгинского монастыря и его посетителей. Дал себя и погладить, и пожмякать шерстку и снять себя на память! А при виде и прикосновении монахов, Витенька становился тихим и ручным и ему даже разрешили просочиться в священный храм», — сообщается в профиле.

В Instagram у Вити более 36 тысяч подписчиков, в TikTok – 265 тысяч. Его хозяева начали путешествие по России, их конечная точка — Владивосток.

Иволгинский дацан — самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.