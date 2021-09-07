Енот-блогер побывал в Иволгинском дацане в Бурятии

Самый путешествующий енот в России по имени Витя посетил
Иволгинский дацан в Бурятии, сообщается на его странице в Instagram.
Енот Витя побывал в Иволгинском Дацане и совершил
священный круг Гороо (круг очищения и почитания). По словам хозяев питомца,
возможно, он даже единственный в мире енот, кому выпала такая честь.
«Витенька покорил
сердца служителей Иволгинского монастыря и его посетителей. Дал себя и погладить,
и пожмякать шерстку и снять себя на память! А при виде и прикосновении монахов,
Витенька становился тихим и ручным и ему даже разрешили просочиться в священный
храм», — сообщается в профиле.
В Instagram у Вити более 36 тысяч подписчиков, в TikTok – 265 тысяч. Его хозяева начали путешествие по России, их конечная точка — Владивосток.
Иволгинский дацан — самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.