Колесный танк со 125-миллиметровой пушкой создадут в России

«Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» рассматривает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-милиметровой пушкой, сообщил замглавного конструктора Волгоградского тракторного завода (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Будаев.

«Есть идея поставить боевое отделение "Спрута-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей. На какую конкретно колесную базу будем ставить модуль — вопрос открытый, так как сегодня в Российской Федерации есть много удачных колесных шасси, и тут все зависит от финального назначения колесного танка, от того, в какие войска он должен будет пойти», — рассказал Будаев в интервью РИА Новости.

По его словам, предполагается, что колесный «Спрут» будет ориентирован на экспорт. В российской армии применение колесного танка менее вероятно, так как приоритет традиционно отдается гусеничным шасси с учетом особенностей географии, уточнил Будаев.

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Колесные танки по сравнению с тяжелыми гусеничными машинами имеют слабую защиту, но обладают существенно большей мобильностью при использовании на дорогах общего назначения. Также они, как правило, авиатранспортабельны.

Самоходная артустановка «Спрут-СДМ1» вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Сейчас боевая машина проходит государственные испытания.