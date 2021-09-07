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Ольга Бузова занялась танцами на шесте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым видео в Instagram. На нем она обучается азам Pole Dance.

На опубликованном видео Бузова выполняет трюк для новичков — цепляется руками за шест и крутится на нем. В ролике по выражению лица ведущей заметно, что элемент дается ей нелегко. Через пару минут звезда удалила видео, заменив его на красивое фото у пилона. 

«Нет времени ничего объяснять», — коротко прокомментировала Бузова свое занятие. Поклонники предположили в комментариях, что занятия Pole Dance нужны ей для съемок клипа или для нового шоу.

Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Внимательные фанаты заметили, что Ольга Бузова поправилась. Некоторые даже предположили, что ведущая беременна.

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