Ольга Бузова занялась танцами на шесте

Телеведущая Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым видео в Instagram. На нем она обучается азам Pole Dance.

На опубликованном видео Бузова выполняет трюк для новичков — цепляется руками за шест и крутится на нем. В ролике по выражению лица ведущей заметно, что элемент дается ей нелегко. Через пару минут звезда удалила видео, заменив его на красивое фото у пилона.

«Нет времени ничего объяснять», — коротко прокомментировала Бузова свое занятие. Поклонники предположили в комментариях, что занятия Pole Dance нужны ей для съемок клипа или для нового шоу.

Внимательные фанаты заметили, что Ольга Бузова поправилась. Некоторые даже предположили, что ведущая беременна.