Ольга Бузова занялась танцами на шесте

Телеведущая Ольга Бузова заинтриговала поклонников новым видео в Instagram. На нем она обучается азам Pole Dance.
На опубликованном видео Бузова выполняет трюк для новичков —
цепляется руками за шест и крутится на нем. В ролике по выражению лица ведущей
заметно, что элемент дается ей нелегко. Через пару минут звезда удалила видео,
заменив его на красивое фото у пилона.
«Нет времени ничего объяснять», — коротко прокомментировала Бузова свое занятие. Поклонники предположили в комментариях, что занятия Pole Dance нужны ей для съемок клипа или для нового шоу.
Внимательные фанаты заметили, что Ольга Бузова поправилась. Некоторые даже предположили, что ведущая беременна.
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