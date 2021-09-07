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Иркутские следователи заинтересовались ДТП с участием депутата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

СУ СКР по Иркутской области сообщило о начале доследственной проверки по факту ДТП с участием депутата Заксобрания региона, произошедшего в августе. Поводом стали публикации в СМИ и соцсетях.

«Известно, что 18 августа Антон Романов, управляя внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии», – говорится в сообщении следствия.

По сообщению ведомства, девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

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ЧП #ДТП #Местная власть
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