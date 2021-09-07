Иркутские следователи заинтересовались ДТП с участием депутата

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СУ СКР по Иркутской области сообщило о начале доследственной
проверки по факту ДТП с участием депутата Заксобрания региона, произошедшего в августе. Поводом стали публикации в СМИ и соцсетях.
«Известно, что 18 августа Антон Романов, управляя
внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному
переходу в Свердловском районе города. Позже Романов явился в отдел полиции и
сообщил о произошедшей аварии», – говорится в сообщении следствия.
По сообщению ведомства, девушка получила закрытую черепно-мозговую
травму и другие телесные повреждения. Следователи выясняют обстоятельства
инцидента.