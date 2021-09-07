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Осужденные напали на сотрудника колонии в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания осужденных напала на сотрудника колонии, заступаясь за другого заключенного, в Ангарске Иркутской области, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, конфликт произошел из-за того, что один из осужденных колонии №2 незаконно находился на территории, которая огораживает жилую зону и больницу. К месту проследовал инспектор ФСИН.

«Осужденный Д. был задержан сотрудником в связи с нарушением правил внутреннего распорядка. В этот момент несколько осужденных, увидев, происходящую ситуацию, подбежали к ним и применили в отношении сотрудника исправительной колонии насилие», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы», санкции которой предусматривают до пяти лет заключения.

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