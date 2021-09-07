Xiaomi запретит установку сторонних приложений

Компания Xiaomi начала тестирование функции MIUI Pure Mode, запрещающую установку приложений из сторонних источников.

Xiaomi планирует внедрить эту функцию в свои смартфоны, чтобы исключить установку приложений вне официального магазина от Xiaomi и Google, пишет «Газета.ру» со ссылкой на китайский портал ITHome.

В компании считают, что из-за открытости операционной системы Android пользователи могут легко стать жертвой хакерских атак. По данным Xiaomi, 40% приложений, установленных пользователями смартфонов Xiaomi, никогда не проходили проверку безопасности. При этом 10% из них считаются потенциально опасными.

Кроме запрета на установку приложений из внешних источников Xiaomi планирует исключить установку вредоносного ПО в фоновом режиме без ведома пользователя. Компания предложит пользователю возможность отключить эту функцию, если он захочет.