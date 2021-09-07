Карпин высказался о запрете сахара в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему запретил игрокам национальной команды есть сахар.

«За неделю, даже восемь дней: сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно — и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет, пытаемся это показать», — сказал Карпин на пресс-конференции перед матчем со сборной Мальты.

Тренер сравнил футболиста с автомобилем, отметив, что в хорошую машину не заливают 92-й бензин. «Правильное питание — это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое», — добавил он.

Карпин в конце августа заявлял, что запрещает игрокам есть сахар. «Раньше можно было? Ну, может, раньше они и водку пили», — говорил тренер.

Сборная России встретится со сборной Мальты во вторник в отборочном турнире на чемпионат мира.