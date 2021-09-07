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Никита Михалков причислил сериалы к врагам актерского мастерства

Источник:
ТАСС
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Режиссер Никита Михалков считает, что сериалы губительно влияют на российскую актерскую школу, но при этом не выступает противником многосерийных проектов. Об этом он сказал на мастер-классе для студентов своей Академии кинематографического и театрального искусства.

«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой. Потому что отсутствие репетиционного периода (и в кино, к сожалению, тоже) лишает актера возможности усовершенствоваться и в себе находить то, чего раньше в себе не видел», — цитирует ТАСС Михалкова.

При этом Михалков не считает себя противником сериалов. По его мнению, сериалы спасли многих режиссеров и актеров, дали им жизнь.

«Я говорю не в осуждение, я говорю только про сохранение профессии, того таинства», — отметил Никита Михалков.

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