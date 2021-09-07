Третья сбитая «КамАзом» в Барнауле женщина умерла в больнице

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя «КамАЗа»,
которые сбил трех женщин в Барнауле, две умерли на месте, а третья — в
больнице, сообщает прокуратура Алтайского края.
В понедельник 33-летний водитель «КамАза» около дома на Змеиногорском
тракте, 91ж выехал на встречную полосу движения, и сбил трех женщин,
переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Две женщины умерли на месте ДТП, а одна — в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает
наказание до семи лет лишения свободы.
Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.