Третья сбитая «КамАзом» в Барнауле женщина умерла в больнице

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя «КамАЗа», которые сбил трех женщин в Барнауле, две умерли на месте, а третья — в больнице, сообщает прокуратура Алтайского края.

В понедельник 33-летний водитель «КамАза» около дома на Змеиногорском тракте, 91ж выехал на встречную полосу движения, и сбил трех женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Две женщины умерли на месте ДТП, а одна — в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.