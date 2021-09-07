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Третья сбитая «КамАзом» в Барнауле женщина умерла в больнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя «КамАЗа», которые сбил трех женщин в Барнауле, две умерли на месте, а третья — в больнице, сообщает прокуратура Алтайского края.

В понедельник 33-летний водитель «КамАза» около дома на Змеиногорском тракте, 91ж выехал на встречную полосу движения, и сбил трех женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Две женщины умерли на месте ДТП, а одна — в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Алтайский край #ДТП
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