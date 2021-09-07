Леди Гага выпустила альбом с ремиксами на свои песни

Певица Леди Гага опубликовала альбом «Dawn of Chromatica», куда вошли только ремиксы на старые песни.

В релиз вошли ремиксы на песни из альбома Chromatica, вышедшего в 2020 году. Всего на новой пластинке 14 композиций.

В записи альбома приняли участие Charli XCX, Рина Саваяма, Arca, Ashnikko, Shygirl, Dorian Electra, LSDXOXO, Бри Рануэй, A.G. Cook, Паблло Виттар и другие исполнители.

Леди Гага начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records. За свою карьеру она выпустила восемь музыкальных альбомов.