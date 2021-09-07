Леди Гага выпустила альбом с ремиксами на свои песни

Певица Леди Гага опубликовала альбом «Dawn of Chromatica»,
куда вошли только ремиксы на старые песни.
В релиз вошли ремиксы на песни из альбома
Chromatica, вышедшего в 2020 году. Всего на новой пластинке 14 композиций.
В записи альбома приняли участие Charli XCX, Рина
Саваяма, Arca, Ashnikko, Shygirl, Dorian Electra, LSDXOXO, Бри Рануэй, A.G.
Cook, Паблло Виттар и другие исполнители.
Леди Гага начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к
концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline
Records. За свою карьеру она выпустила восемь музыкальных альбомов.