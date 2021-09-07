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Один из старейших мостов Новосибирска отремонтируют

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © портал Госзакупок

МКУ «Гормост» объявило аукцион на ремонт моста на улице Сибревкома через Ипподромскую улицу. Это один из старейших мостов города – сейчас он пешеходный, а раньше там ходил транспорт.

Начальная цена контракта на ремонт, по информации сайта Госзакупок, составляет 50,1 миллиона рублей. Работы будут оплачены из городского бюджета.

Аукцион пройдет 17 сентября. Ремонт моста планируется провести с 15 апреля по 15 октября 2022 года.

Победителю аукциона нужно проложить новое дорожное полотно, вынести сети связи, электроснабжения, установить наружное освещение.

Сибревкомовский мост построили в 1926 году по проекту М. А. Ульянинского для транспортной связи центральной части города с Закаменским районом. Первоначально проходил над рекой Каменкой, заключенной в коллектор, теперь под мостом проходит Ипподромская улица. В конце 1980-х годов мост перекрыли бетонными блоками, он стал пешеходным.

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Новосибирск #Город #Транспорт и дороги
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