Две десятилетние школьницы пропали в Кузбассе

Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске и не вернулись, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Их видели в магазине с неизвестным мужчиной.

По данным полиции, девочки ушли в школу 6 сентября около 08.00 (04.00 мск) и до сих пор не вернулись.

Обе девочки выглядят на 8-10 лет, худощавого телосложения, волосы русые. Их фото размещены на сайте регионального МВД.

Девочек, по сообщению Telegram-канала «Регион 142», видели на остановке общественного транспорта с мужчиной с рыжей бородой. Он также мог покупать им сладости в одном из магазинов «Мария-Ра» на улице Гагарина и попал на запись камеры видеонаблюдения.