НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Две десятилетние школьницы пропали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
519 1
Фото: © ГУ МВД России по Кемеровской области

Две десятилетние девочки ушли в школу в Киселевске и не вернулись, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Их видели в магазине с неизвестным мужчиной.

По данным полиции, девочки ушли в школу 6 сентября около 08.00 (04.00 мск) и до сих пор не вернулись.

Обе девочки выглядят на 8-10 лет, худощавого телосложения, волосы русые. Их фото размещены на сайте регионального МВД. 

Девочек, по сообщению Telegram-канала «Регион 142», видели на остановке общественного транспорта с мужчиной с рыжей бородой. Он также мог покупать им сладости в одном из магазинов «Мария-Ра» на улице Гагарина и попал на запись камеры видеонаблюдения.

Еще по теме
Водитель грузовика погиб в лобовом на новосибирской трассе
Посетители отравили белок в кузбасском заповеднике
Мужчина в Кузбассе расправился с возлюбленной и ее детьми
Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутские следователи заинтересовались ДТП с участием депутата
МЧС показало видео тушения ледокола на учениях в Арктике
Осужденные напали на сотрудника колонии в Приангарье
Водитель в Новосибирской области погиб в ДТП с тепловозом
Самое популярное
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Обсуждение (1)
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
22
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
19
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
19
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
17
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Sibnet.Ru