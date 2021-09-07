Дело о похищении алкоголиков и наркоманов расследовали в Новосибирске

СУ СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении местных жителей, которые похищали алкоголиков, наркоманов и игроманов и незаконно удерживали их в реабилитационном центре.

По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года 35-летний и 38-летний новосибирцы, которые входили в ОПГ из пяти человек, под видом реабилитации от зависимостей похитили 25 человек, зависимых от наркотиков, алкоголя, психотропных веществ, игр.

В целях конспирации была создана некоммерческая организация, целью которой значилась психологическая помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Похищение людей сопровождалось применением насилия. Фигуранты дела вводили в заблуждение родственников потерпевших. Когда зависимые прибывали в реабилитационный центр, их насильно захватывали и удерживали там. Общение с родственниками было ограничено.

«Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки», – сказано в сообщении.

За похищения каждому из фигурантов дела грозит до 15 лет лишения свободы.