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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело о похищении алкоголиков и наркоманов расследовали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СУ СКР по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении местных жителей, которые похищали алкоголиков, наркоманов и игроманов и незаконно удерживали их в реабилитационном центре.

По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года 35-летний и 38-летний новосибирцы, которые входили в ОПГ из пяти человек, под видом реабилитации от зависимостей похитили 25 человек, зависимых от наркотиков, алкоголя, психотропных веществ, игр.

В целях конспирации была создана некоммерческая организация, целью которой значилась психологическая помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Похищение людей сопровождалось применением насилия. Фигуранты дела вводили в заблуждение родственников потерпевших. Когда зависимые прибывали в реабилитационный центр, их насильно захватывали и удерживали там. Общение с родственниками было ограничено.

«Похищенные лица не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки», – сказано в сообщении.

За похищения каждому из фигурантов дела грозит до 15 лет лишения свободы.

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