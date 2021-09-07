Депутат запустил дискуссию о возвращении зимнего и летнего времени

Переход на зимнее и летнее время необходимо вернуть, чтобы Россия синхронно существовала со всем остальным миром, заявил депутат Госдумы Сергей Жигарев. Это предложение раскритиковали член Совфеда и экс-главный санитарный врач России.

«Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов», — сказал агентству URA.RU Жигарев.

Парламентарий считает, что возвращение перевода времени было бы положительно воспринято обществом. «Для многих людей это будет возвращением к тем временам, к которым они привыкли. Это также создаст удобства и с точки зрения перелетов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе, которые наши граждане любят смотреть», — добавил депутат Госдумы.

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал РИА Новости, что предложение вернуться к переводу часов на зимнее и летнее время может быть связано с предвыборным пиаром.

Депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что возврат к переходу на зимнее и летнее время приведет к развитию стресса у некоторых граждан, «особенно когда это касается более раннего подъема — перехода на летнее время». Но этот переход эффективен с точки зрения энергозатрат, и о нем стоит подумать.

Отмена сезонного перевода часов произошла в России в 2011 году. В 2014 году Россия вернулась к зимнему времени, но сезонный переход не был возвращен.