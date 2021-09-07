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Прокат электросамокатов загорелся ночью в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/act54

Прокат электросамокатов загорелся ночью на набережной Новосибирска, за короткое время сгорел весь киоск и его содержимое, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 03.30 во вторник загорелся киоск по прокату автоэлектросамокатов по улице Добролюбова Октябрьского района Новосибирска. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение было полностью охвачено огнем.

«Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты. В результате случившегося огонь успел повредить киоск и автоэлектросамокаты на общей площади около 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

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