Пять детективов покажет канал «Россия» в новом телесезоне

Детективы про людей со сверхспособностями, которые могут раскрыть даже самое запутанное преступление, адаптация американского проекта и история криминалиста с секретами: все это зрители «России» увидят в новом телесезоне, сообщила пресс-служба канала.

Всего на канале «Россия» выйдут пять детективных сериалов. Даты их премьер пока не сообщаются, но зрителям обещают показать первые проекты уже этой осенью.

«Шуша»

Эксперт-криминалист Александра Ладынина способна раскрыть любое преступление в одиночку. Кроме своих служебных обязанностей, она ведет частное расследование и помощники ей не нужны. На первом месте у Ладыниной только работа – на личной жизни она давно поставила крест.

Все меняется с появлением нового сотрудника, который знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются.

кадр из сериала "Шуша" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Главные роли в сериале исполнили Анастасия Панина, Иван Оганесян, Елена Коренева. Режиссером сериала стал Александр Буденный, известный по проектам «Демоны» и «Оборотень в погонах».

«Медиум»

Адаптация одноименного американского сериала телеканала NBC – номинанта Golden globes и Emmy. У Анны Островской счастливый брак – три дочери и любимый муж. Из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но».

Анна обнаруживает в себе странный, пугающий дар: она может слышать и видеть умерших. Это дает Анне возможность раскрывать преступные тайны, предотвращать зло и спасать жизни. И отступать она не имеет права.

кадр из сериала "Медиум" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Режиссер «Медиума» — Елена Николаева. Главные роли исполнили Мария Порошина, Павел Трубинер, Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Сергей Сосновский, Елизавета Бугулова.

«Подражатель»

По сюжету в Санкт-Петербурге орудует подражатель серийной преступницы Анастасии Перевезенцевой, которая 20 лет назад совершила изощренное убийство.

Сыщики предлагают Перевезенцевой, отбывающей срок в тюрьме, принять участие в расследовании и составить психологический портрет Подражателя. Этот нестандартный ход приводит к неожиданным результатам: на свет выходят тайны прошлого, а Подражатель все ближе к своей цели.

кадр из фильма "Подражатель" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

В сериале снялись Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова. Режиссер — Сергей Комаров.

«Менталистка»

Участница популярного телешоу Лера обладает удивительными способностями. Она менталистка, слышит и видит то, чего не замечают другие. Во время съемок шоу Лера находит тело убитой девушки и оказывается втянутой в расследование полиции. Ее посещают странные видения, связанные с преступлением. И этот секрет Лера должна разгадать в первую очередь.

кадр из сериала "Менталистка" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Над проектам работали четыре режиссера — Александр Баранов, Егор Анашкин, Сергей Краснов, Максим Василенко. Главные роли в «Менталистке» исполнили Александра Власова, Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец, Ольга Волкова, Алексей Коряков.

«Ключ от всех дверей»

Психолог Анна Королева проводит бизнес-тренинги и сеансы групповой психотерапии. Она помогает клиентам разбираться с конфликтами в семье, обидами и стрессами в жизни. Пациенты приходят к ней на грани срыва, а уходят счастливыми людьми.

Все благодаря уникальной методике, которая помогает Анне не только предвидеть развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Но, как это часто бывает, спасая других, Анна не замечает, что опасность угрожает ее собственной семье.

кадр из сериала "Ключ от всех дверей" Фото: © пресс-служба канала «Россия»

В детективе снялись Светлана Колпакова, Андрей Фролов, Алексей Фатеев, Сергей Юшкевич, Александр Кудренко, Валерий Дегтярь, Елена Симонова. Режиссер — Максим Демченко.