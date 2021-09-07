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Wink собрал топ-5 фильмов, разочаровавших зрителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink благодаря услуге «Обмен фильма» вычислил, какие картины зрители начинают смотреть, а затем, разочаровавшись в ленте, меняют ее на другую.

Как правило, новый фильм еще просто не успел накопить отзывы, которые помогают сделать обоснованный выбор. В топ-5 выбранных на замену кинокартин вошли «Мулан», «Тихое место 2», «Мортал Комбат», «Ледяной драйв» и «Гнев человеческий» в переводе Гоблина.

Услуга «Обмен фильма» доступнавсем подписчикам Wink без специальной активации и платы. Если пользователь в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, видеосервис предлагает ему выбор — «Продолжить просмотр» или «Заменить/обменять фильм».

Новую картину можно выбрать среди 300 вариантов. Список сформируется прежде всего на основе первоначальной покупки с учетом жанра, режиссера и актеров, но у пользователя есть возможность полностью сменить предпочтения, например, триллер на мелодраму.

Менять фильм можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки на любом устройстве пользователя Wink.

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Культгид #Wink #Новости
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