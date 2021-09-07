Адвокат Бельмондо сообщил подробности смерти актера

Актер Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября. Его адвокат Мишель Годест сообщил, что он скончался у себя дома.
«Актер умер в своем доме в Париже. Он был очень уставший какое-то время. Он скончался мирно», — цитирует Годеста AFP в Twitter.
Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Он начал играть в кино в 33 года и снялся в общей сложности в 90 проектах, а также выступал продюсером в двух десятках картин. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.
Среди наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».
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