Адвокат Бельмондо сообщил подробности смерти актера

Актер Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября. Его адвокат Мишель Годест сообщил, что он скончался у себя дома.

«Актер умер в своем доме в Париже. Он был очень уставший какое-то время. Он скончался мирно», — цитирует Годеста AFP в Twitter.

Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Он начал играть в кино в 33 года и снялся в общей сложности в 90 проектах, а также выступал продюсером в двух десятках картин. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

Среди наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».