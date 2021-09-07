Выбран талисман ЧМ-2022 по волейболу в России

Тигр стал талисманом Чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, сообщается на сайте турнира. Имя официального Талисмана будет объявлено позднее.

С 16 августа по 3 сентября все желающие могли проголосовать за одного из трех кандидатов – Медведя, Робота или Тигра. Также при голосовании можно было предложить имя понравившемуся талисману и получить возможность выиграть приз.

Тигр – официальный талисман Чемпионата мира по волейболу. Такое решение приняли болельщики, которые голосовали на сайте турнира в течение трех недель. 45,9% посетителей отдали свой голос за Тигра, который обошел других кандидатов.

Амурский Тигр – ловкое, смелое животное с фантастическим прыжком. Он занесен в Красную книгу и в России проводится большая работа по сохранению популяции редкого животного.

При разработке талисмана организаторы руководствовались фирменным стилем и ключевым лозунгом Чемпионата мира – «Волейбол электризует!». Полоски Тигра сделаны в виде молний, а его нескончаемая энергия будет заряжать энергией и электризовать трибуны.

В 2022 Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу в период с 26 августа по 11 сентября матчи примут 10 российских городов, среди которых Новосибирск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные.