WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS, сообщается на сайте приложения.

«Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», — рекомендовала администрация мессенджера.

С указанной даты поддерживаться будут только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

По данным экспертов, речь идет о 43 моделях мобильных гаджетов, включая iPhone, Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony и других. Без связи через WhatsApp могут остаться миллионы человек.