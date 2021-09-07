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WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS, сообщается на сайте приложения.

«Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», — рекомендовала администрация мессенджера.

С указанной даты поддерживаться будут только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

По данным экспертов, речь идет о 43 моделях мобильных гаджетов, включая iPhone, Samsung, LG, ZTE, Huawei, Sony и других. Без связи через WhatsApp могут остаться миллионы человек.

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Технологии #Смартфоны #Гаджеты #Софт
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