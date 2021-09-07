Последнюю трубу уложили в газопровод «Северный поток 2»

Последняя труба российского газопровода «Северного потока 2» уложена на морское дно, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», — говорится в сообщении компании.

Осталось состыковать идущую от берега Германии секцию газопровода с тянущейся из вод Дании секцией, уточнили в Nord Stream 2 AG. Далее состоятся пусконаладочные работы по второй нитке для введения трубопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

«"Северный поток 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях», — заявили в Nord Stream 2 AG.

В рамках проекта было уложено две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 из-за санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Властям Германии удалось заключить соглашение с США, чтобы Штаты не препятствовали достройке газопровода.