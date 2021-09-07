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США пообещали никогда не бросать Украину наедине с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Президент Соедиенные Штаты Джо Байдена визита украинского лидера Владимира Зеленского в США заверил, что Америка никогда не бросит Украину наедине с Россией, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Четко прозвучало заверение Байдена в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии. Это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, «ни у кого нет сомнений, что США никогда не прекращали влиять на процесс, пытаясь влиять, направляя его в сторону прекращения "российской агрессии"».

Кулеба выразил уверенность, что США «помогут Украине победить в войне», а также «вернуть территории».

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Политика #Мир #Говорят о России
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