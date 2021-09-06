Роналду назвал величайшего футболиста, против которого играл

Нападающий сборной Португалии и клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает величайшим футболистом форварда сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщил британский журналист Пирс Морган.

«Я спросил у Криштиану: "Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?" Был час ночи. <…> "Месси", — сказал Криштиану», — пересказал разговор с Роналду Морган в материале, опубликованном в Daily Mail.

Но, по мнению Роналду, журналист задал ему неправильный вопрос, он должен был спросить, кто лучший футболист. «"Думаю, я знаю ответ", — ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись... Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», — отметил Морган.

Роналду и Месси — самые титулованные футболисты современности. Спортивные журналисты и эксперты регулярно обсуждают индивидуальные достоинства обоих игроков, пытаясь доказать, кто же из них лучше.