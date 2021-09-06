Братья Руссо побоялись работать с Disney из-за неясных схем проката

Переговоры компании Disney и братьев-режиссеров Энтони и Джо Руссо зашли в тупик из-за непонимания, в каком формате будут выпускаться фильмы.

До пандемии схема была стандартная: новый фильм выходил в кинотеатрах, затем на онлайн-платформах. Времена ограничений на массовые мероприятия (куда входит посещение кинотеатра) заставили Disney пересмотреть правила релизов. В этом году многие масштабные премьеры состоялись одновременно на цифровых площадках и в кино.

По данным The Wall Street Journal, братья Руссо опасаются подписывать новую сделку, пока у них не будет четкого представления о том, как именно планируется представить их следующий фильм по мотивам комиксов, а также о том, как будет распределяться прибыль от проката, что, естественно, окажет влияние на размер их заработка.

Руссо сняли для студии Marvel, входящей в состав компании Disney четыре части «Мстителей». Фильм «Мстители 4: Финал» оказался самым кассовым фильмом всех времен, пока его не перебил «Аватар» после повторного проката в Китае.