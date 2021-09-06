Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте», — цитирует ТАСС Голикову.

По ее словам, «из этого количества 80% — это мужская часть населения». Самой распространенной причинной смерти (55%) являются сердечно-сосудистые заболевания, отметила Голикова.

По данным Росстата, смертность в России стала рекордной за последние 16 лет. С начала 2021 года население страны сократилась на 307,7 тысячи человек. Число умерших в стране превысило число родившихся в 1,6 раза.