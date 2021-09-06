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Французский футболист скончался после 39 лет комы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/nimesolympique

Бывший футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет после почти 40-летнего пребывания в коме, сообщается на странице футбольного клуба «Ним» в Twitter.

«Сегодня утром мы узнали о смерти Адамса. Клуб выражает самые искренние соболезнования его семье и друзьям», — говорится в заявлении «Нима».

Адамс впал в кому 17 марта 1982 года во время операции на колене в одной из больниц Лиона — анестезиолог случайно перепутал дозу. С тех пор жизнь игрока в вегетативном состоянии поддерживала его супруга Бернадетт.

Футбольная карьера Адамса продлилась 15 лет. Он представлял сборную Франции с 1972 по 1976 год, сыграв за национальную команду 22 матча. Его связка с Мариусом Трезором получила прозвище «черная гвардия». В чемпионате Франции Адамс выступал за «Ним», «Пари Сен-Жермен» и «Ниццу». В начале 1980-х он играл на любительском уровне.

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