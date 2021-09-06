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Конфликт Эрмитажа и Линдеманна завершился в пользу музыканта

Источник:
Sibnet.ru
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Государственный Эрмитаж обвинил музыканта Тилля Линдеманна в незаконном использовании изображений музея в коллекции NFT. Но после длительных разбирательств разрешил продажу токенов, сообщатся в Telegram-канале Эрмитажа.

«Музей официально разрешил на основании договора использование изображений интерьеров Государственного Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта "NFtill" на маркетплейсе "Twelve X Twelve"», — говорится в сообщении.

Сначала представители Эрмитажа направили претензии самому Тиллю Линдеманну, но ответа не последовало. Тогда они связались напрямую с платформой «Twelve X Twelve», где продавались токены.

Эрмитаж сообщил, что в ходе переговоров стороны пришли к успешному решению, учитывающему интересы всех сторон.

Линдеманн выпустил уникальные токены с изображениями Эрмитажа, которые были сделаны во время съемок клипа на песню «Любимый город». Музей был возмущен тем, что музыкант использовал их фотографии не по назначению.

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