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Кинокритики вынесли вердикт «Дюне» Вильнева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Рецензисты похвалили актерский состав и глубокую проработку фантастического мира в фильме «Дюна», но остались недовольны подлинностью сюжета. Свое мнение критики высказали в Сети после премьеры картины на Венецианском фестивале.

На кинофестивале «Дюна» получила семиминутную овацию зрителей и положительные рецензии критиков (85% на Rotten Tomatoes, 75/100 баллов на Metacritic). Премьера «Дюны» в России состоится в 16 сентября.

Среди положительных моментов выделили техническую составляющую ленты, детальную проработку фантастического мира из романа Фрэнка Герберта 1965 года и актерский состав. Критики отметили, что актеры подобраны не по громким именам, а под тот или иной образ. Особенно отмечается игра Тимоти Шаламе, исполняющего главного героя.

Обозреватели The Hollywood Reporter и Variety обратили внимание на то, что Вильнев пытается близко придерживаться первоисточника, и отчасти из-за этого не может по-настоящему удивить массового зрителя.

Фильм «Дюна» рассказывает историю Пола Атрейдеса, одаренного молодого человека, рожденного с великой судьбой. Он должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее человечества.

На планете Арракис нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ. Но есть невероятно ценный ресурс — меланж. Он становится основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.

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