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МЧС начало первые масштабные учения в Арктической зоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

МЧС впервые проведет 7 и 8 сентября масштабные учения в арктической зоне вместе с привлечением Финляндии, Норвегии, Канады и США. 

В учении примут участие представители иностранных чрезвычайных служб и дипломатического корпуса стран-членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США. Учение пройдет одновременно в семь субъектах РФ с отработкой 12 вводных, каждая из которых отразит характерные для конкретной территории возможные ЧС.

«Важной особенностью предстоящих учений является их опытно-исследовательский характер: каждый сценарий ликвидации условных чрезвычайных ситуаций ориентирован на совершенствование существующих либо разработку новых технологий спасения в Арктике», — отметил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Центром учения станут Норильск и Дудинка. Исследователи проведут эксперименты по применению новых альтернативных источников энергии, быстротвердеющей пены и лазерной резки. В учении будут задействованы отечественные разработки, предназначенные для использования в северных широтах.

В учении будут задействованы отечественные разработки, предназначенные для использования в северных широтах.

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