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Прокурор запросил срок для бизнесмена Быкова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео СК РФ

Представитель гособвинения запросил для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Вердиктом присяжных заседателей Анатолий Быков признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и незаслуживающим снисхождения. Приговор вынесут во вторник в Свердловском районном суде Красноярска.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова. Он вину не признал и в содеянном не раскаялся. Мотивом для убийства, по словам исполнителя заказного убийства Владимира Татаренкова, послужили подозрения Быкова о причастности потерпевших к покушению на его убийство. 

Ранее Татаренков следователям не давал показания о роли Быкова в совершении убийства, так как свою вину не признавал. За время отбывания наказания, не дождавшись поддержки от Быкова, Татаренков изменил свои показания, считая, что каждый должен нести ответственность за свои преступления.

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