Законопроект о «геноциде народов СССР» разработали в России

Российские юристы подготовили законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

Документ призван закрепить «незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права», приводит РИА Новости слова Краснова, сказанные на международном форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

По словам Краснова, предусмотрено введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, регламентацию правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.

Ранее генпрокурор предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь «важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне».

В июне организаторы проекта «Без срока давности» создали петицию, призывающую международное сообщество признать преступления нацистов против граждан СССР геноцидом советского народа.