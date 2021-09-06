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Собчак назвала рэпера Элджея неудачником и обидела Ивлееву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © _agentgirl_, instagram.com/_agentgirl_

Ксения Собчак в интервью с Настей Ивлеевой дважды назвала Элджея неудачником из-за его скромного финансового статуса в сравнении с супругой, что обидело Ивлееву.

Собчак спросила у собеседницы, смущало ли ее то, что она зарабатывает гораздо больше бывшего мужа. Когда Ивлеева ответила, что ей этот момент был совершгенно неважен, Собчак привела аргументы.

Она привела в пример тот факт, что Ивлеева потратила 16 миллионов на празднование своего дня рождения, тогда как компания Элджея за год имела задолженность около 750 тысяч рублей, то есть терпела убытки. Собчак еще раз спросила, какого это жить с неудачником.

«Да почему он неудачник? Ты здесь неправа, я хочу, чтобы ты извинялась», — серьезно попросила Ивлеева у Собчак.

Настя Ивлеева и рэпер Элджей были вместе три года, два из которых прожили в браке. В августе пара официально подтвердила, что разводится.


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