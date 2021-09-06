Илзе Лиепа проговорилась про брак отца с Майей Плисецкой

Балерина Илзе Лиепа рассказала об отношениях отца народного артиста СССР Мариса Лиепы и балерины Майи Плисецкой.

По непроверенной информации, которую распространяли СМИ, Лиепа и Плисецкая расписались в 1956 году, а через две недели пара рассталась. Официально они развелись через три месяца. Но никому наверняка неизвестно, были ли у артистов романтические отношения или это была фикция.

«Отец и Майя Плисецкая договорились о джентльменском соглашении никогда не говорить, был у них брак или нет. Мы будем соблюдать эту их договоренность», — сказала Лиепа в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Слова Илзе Лиепы больше подтверждают версию фиктивного брака. Дело в том, что после знакомства Плисецкая предложила перспективному юноше танцевать с ней в «Лебедином озере». Они стали партнерами по сцене. А перед гастролями в Венгрию у Мариса возникли проблемы: российские спецслужбы не разрешали ему выезд за границу. Поэтому пара расписалась, чтобы решить этот вопрос.