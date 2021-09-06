НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Талибы заявили о завершении войны в Афганистане

Источник:
«Интерфакс»
504 1
Фото: NATO Training Mission-AfghanistanMC2 (SW) Christopher Hall/NPASE East/NTM-A PAO

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена.

Война закончена, и движение рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки, является врагом народа и страны, приводит «Интерфакс» слова Муджахида.

Талибы ранее заявили об установлении контроля над последней непокорной им провинцией Афганистана — Панджшером. При этом, по заявлению движения, якобы ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера.

Муджахид добавил, что с понедельника в провинции возобновят подачу электричества и включат телефонную связь.

Еще по теме
Кремль назвал запретную тему в переговорах Путина и Зеленского
Захарова заявила о финансировании Навального западными посольствами
«Большая семерка» пригласила Россию поговорить об  Афганистане
Раскрыта «фантастическая» просьба Зеленского на встрече в США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Прокурор запросил срок для бизнесмена Быкова
«Жигули» превратили в монстра с 14 колесами
Сильное землетрясение произошло в Прибайкалье
Похолодание до -5 градусов пообещали омичам
Самое популярное
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Самбурская показала бэкстэйдж с эротической фотосессии
Обсуждение (1)
Картина дня
Законопроект о «геноциде народов СССР» разработали в России
Талибы заявили о завершении войны в Афганистане
Водители захотели пересесть на электромобили
УАЗ начнет производство электромобиля
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

То есть "семёрка" нагадила в Афганистане ни у кого не спрашивая, а в разгребании предлагает принять участие...

ponhik78

Ну пусть начинают. Хоккайдо нам тоже пригодится)))

paramedic

У военных с юмором плохо. Надо было его потроллить и пригласить на Парад Победы с серьёзным лицом.Во...

an3toic

Предательство главы государства Михаила Горбачева стала главной причиной развала СССР, уверен убывший...
Sibnet.Ru