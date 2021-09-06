Талибы заявили о завершении войны в Афганистане

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена.
Война закончена, и движение рассчитывают иметь стабильность в Афганистане, а любой, кто возьмет оружие в руки, является врагом народа и страны, приводит «Интерфакс» слова Муджахида.
Талибы ранее заявили об установлении контроля над последней непокорной им провинцией Афганистана — Панджшером. При этом, по заявлению движения, якобы ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера.
Муджахид добавил, что с понедельника в провинции возобновят подачу электричества и включат телефонную связь.
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